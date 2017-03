Bordeaux : Gourvennec veut aller chercher Lyon « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec 6 victoires lors des 10 dernières journées, les Girondins de Bordeaux se sont bien installés dans la première partie de tableau. Et Jocelyn Gourvennec pense que derrière le podium, tout est jouable pour son équipe. "Je pense que les trois premières places sont inaccessibles et pour le reste c'est un championnat ouvert. Je n'ai pas trop envie de me focaliser sur nos concurrents au classement. De notre côté, on est mieux. Cela commence à prendre forme", a indiqué l'entraîneur des Marine et Blanc sur France 3 Aquitaine. Le club aquitain, 6e, ne compte que 4 points de retard, mais un match en plus, sur Lyon, 4e. Le club aquitain, 6e, ne compte que 4 points de retard, mais un match en plus, sur Lyon, 4e.

