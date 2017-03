OM : Barton déplorait certains comportements « Par Damien Da Silva - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Joey Barton (34 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) s'est montré particulièrement violent avec le Paris Saint-Germain (voir brève 13h03), le milieu de terrain n'a pas tout adoré du côté de l'Olympique de Marseille lors de son prêt en 2012-2013. Dans son autobiographie, l'actuel milieu de Burnley a pointé du doigt le comportement de certains de ses anciens coéquipiers avec les supporters. "J'étais surpris de la distance entre mes nouveaux coéquipiers et les supporters. Ils se montraient méfiants et hautains. Je pensais qu'il n'y avait qu'en Angleterre que les gars issus de la classe populaire qui avaient réussi oubliaient d'où ils venaient. Il y avait des centaines de personnes à l'entraînement tous les jours. Des vieux, des jeunes, qui venaient de toute la France en espérant une petite reconnaissance, un signe, un geste. Mais la plupart des joueurs passaient en voiture sans s'arrêter", a confié l'Anglais dans des propos rapportés par Le Phocéen. Comme toujours, Barton se livre sans aucune langue de bois ! Comme toujours, Barton se livre sans aucune langue de bois !

