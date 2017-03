ASSE : Ménès fustige le style de jeu... Par Damien Da Silva - Le 19/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la 30e journée de Ligue 1, Saint-Etienne a dominé Dijon (1-0) ce dimanche. Mais dans le jeu, les Verts ont été encore très décevants avec de nombreuses erreurs techniques et un style très restrictif. Sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès n'a pas caché son agacement... "Passer de Monaco à Saint Etienne, ça devrait être interdit par la médecine (les deux matchs se suivaient, ndlr). Je n'en peux plus", a déploré le consultant de Canal +, en s'en prenant au jeu proposé par les hommes de Christophe Galtier. Sans convaincre, l'ASSE engrange tout de même des points et recolle à seulement 2 unités de la 5e place occupée par l'Olympique de Marseille. Sans convaincre, l'ASSE engrange tout de même des points et recolle à seulement 2 unités de la 5e place occupée par l'Olympique de Marseille.

