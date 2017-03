OM : L. Diarra - "l'équipe est nulle" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 14/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Enorme dans l'entrejeu marseillais la saison dernière, Lassana Diarra paraissait souvent bien seul au milieu de la grisaille olympienne. Et le milieu de terrain en avait bien conscience lui qui n'hésitait pas à se montrer très dur envers ses partenaires en privé. France Football rapporte ainsi cette phrase assassine lâchée par Diarra début 2016, quand l'ancien Madrilène commençait à vouloir changer d'air et rejoindre le Paris Saint-Germain notamment. "Le niveau de l’équipe est nul. Je me retrouve à organiser le jeu, ce n’est pas à moi de faire ça. Avec dix joueurs de mon quartier, on ferait mieux !", avait ainsi balancé celui qui est aujourd'hui sans club. Dur mais pas tout à fait faux... Dur mais pas tout à fait faux...

