OM : Zidane est dingue de Lopez !

OM : Zidane est dingue de Lope z ! « Par Romain Lantheaume - Le 11/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation de la saison du côté de l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain Maxime Lopez (19 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison) dispose d'un fan de choix. En effet, le minot a tapé dans l'œil du coach du Real Madrid, Zinedine Zidane, qui n'a pas attendu les derniers mois pour le découvrir ! "Quelque part, il fait un petit peu partie de la famille. Je le connais depuis très longtemps. Surtout mes enfants, qui le connaissent très bien, depuis très longtemps. Ils ont joué ensemble au Z5 à Aix-en-Provence (centre de foot à 5 contre 5, ndlr)", a révélé le champion du monde 1998 ce samedi en conférence de presse. "Il a toujours eu ce talent naturel exceptionnel à son âge et pour son gabarit. (…) C'est vraiment époustouflant ce qu'il fait, pas simplement à son âge, parce que l'âge aujourd'hui ne veut plus rien dire, mais c'est surtout la personnalité qu'il a dans son jeu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui court beaucoup, mais c'est quelqu'un qui joue beaucoup et qui fait jouer les autres aussi. Donc ça ne me surprend pas, c'est bien." Après cette déclaration d'amour, il faut s'attendre à voir le nom du Marseillais circuler du côté de la Maison Blanche !

