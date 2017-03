Barça : Mascherano avoue le pénalty sur Di Maria « Par Damien Da Silva - Le 09/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici une déclaration qui va faire du mal aux supporters du Paris Saint-Germain ! Éliminé lors des 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6) ce mercredi, le club de la capitale aurait dû bénéficier d’un penalty sur une faute du défenseur catalan Javier Mascherano (32 ans, 6 matchs en LdC cette saison) sur l’ailier francilien Angel Di Maria (29 ans, 7 matchs et 4 buts en LdC cette saison) à la 85e minute... mais l’arbitre n’a pas bronché. Et pourtant, il y avait faute ! "C'est clair que j'ai fait faute sur Di Maria, mais je ne crois pas que cela soit la raison de l'élimination du PSG", a précisé Mascherano devant les médias après la partie. Agacés par l’arbitrage en raison des penalties accordés aux Blaugrana et de cette fameuse action, les Parisiens ne devraient pas décolérer avec cet aveu. Agacés par l’arbitrage en raison des penalties accordés aux Blaugrana et de cette fameuse action, les Parisiens ne devraient pas décolérer avec cet aveu.

