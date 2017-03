OM : Garcia répond à Diarra « Par Damien Da Silva - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir résilié son contrat avec l'Olympique de Marseille le 14 février dernier, le milieu de terrain Lassana Diarra (31 ans) a réglé ses comptes avec le club phocéen (voir ici) et a notamment confié qu'il avait mal vécu la perte du brassard de capitaine en cours de saison. Présent devant les médias ce vendredi, l'entraîneur olympien Rudi Garcia a assumé ce choix. "Ce sont des faits, c'est vrai que je lui ai enlevé le brassard. Quand un joueur a un pied dedans et l'autre dehors c'est plus dur, il fallait être impliqué à 100%. Je ne regrette pas mon choix, surtout que Bafétimbi Gomis représente un formidable capitaine, sur et en dehors du terrain. Pourtant, il n'est pas 100% olympien puisqu'il est prêté, mais il était totalement investi et était assuré d'être présent jusqu'au 30 juin", a répondu le technicien tricolore. Une décision qui avait été saluée par les supporters de l'OM, déçus par le comportement de Diarra. Une décision qui avait été saluée par les supporters de l'OM, déçus par le comportement de Diarra.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+