Sondage MF : Benzema en Bleu, c'est non !

Sondage MF : Benzema en Bleu, c'est no n ! « Par Romain Rigaux - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si Didier Deschamps doit rappeler Karim Benzema en équipe de France. Pour vous, la réponse est non ! Sur les 24 349 votes recensés, vous êtes 60,8% à penser que l'attaquant du Real Madrid ne doit pas faire son retour en sélection. Seuls 39,2% des votants souhaitent en revanche revoir l'ancien Lyonnais sous la tunique tricolore. Dès à présent, dites-nous si le Monégasque Kylian Mbappé doit être convoqué pour le prochain rassemblement de l'équipe de France ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si le Monégasque Kylian Mbappé doit être convoqué pour le prochain rassemblement de l'équipe de France ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+