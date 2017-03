Arsenal : A. Sanchez était puni « Par Romain Rigaux - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la surprise générale, Alexis Sanchez (28 ans, 26 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) était remplaçant au coup d'envoi de Liverpool-Arsenal (3-1) samedi. Si le choix d'Arsène Wenger est critiqué en Angleterre, il ne s'agissait pourtant pas d'une décision tactique de la part de l'entraîneur des Gunners. En effet, le Telegraph révèle que cette décision fait suite à des tensions entre l'attaquant chilien et ses coéquipiers durant la semaine précédant la rencontre. Sanchez aurait quitté prématurément une séance d'entraînement et cette attitude n'a pas plus à ses partenaires qui l'ont fait savoir à leur coach. Cet épisode ne fait que renforcer le flou concernant l'avenir de Sanchez à Arsenal, où il n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en juin 2018. Cet épisode ne fait que renforcer le flou concernant l'avenir de Sanchez à Arsenal, où il n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en juin 2018.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+