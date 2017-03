EdF : la liste, Mbappé va jeter un œil... Par Damien Da Silva - Le 05/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une belle saison sous les couleurs de l'AS Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 20 apparitions et 9 buts en L1 cette saison) peut-il prétendre à être sélectionné en équipe de France par Didier Deschamps pour la première fois ? Interrogé à ce sujet au micro de Canal +, le jeune espoir a tenu un discours lucide. "Franchement, je me concentre vraiment sur le club. Je vais regarder comme d'habitude, si je suis pris tant mieux, sinon je dois continuer à travailler. De toute façon, il faudra continuer à travailler", s'est repris le Monégasque. Le 16 mars prochain, Deschamps doit révéler sa liste des 23 pour affronter le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars), Mbappé figura-t-il dans ce groupe ? Le 16 mars prochain, Deschamps doit révéler sa liste des 23 pour affronter le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars), Mbappé figura-t-il dans ce groupe ?

