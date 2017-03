Monaco : Cercle Bruges, offre de rachat acceptée « Par Romain Rigaux - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'AS Monaco va s'offrir un club belge. Le Cercle Bruges a confirmé ce mercredi avoir accepté l'offre de rachat du club de la Principauté, dont les détails économiques n'ont pas filtré. "Nous tenons à souligner que cet accord vise à garantir la survie du Cercle Bruges dans le football professionnel. En outre, à la fois le Cercle et Monaco partagent l'ambition de faire remonter Bruges le plus rapidement possible en Pro League avec un futur stable au sein de la D1A", indiquent les dirigeants brugeois. L'ASM va ainsi s'offrir un club satellite afin de prêter ses jeunes et recruter des talents belges. L'ASM va ainsi s'offrir un club satellite afin de prêter ses jeunes et recruter des talents belges.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+