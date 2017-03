Chelsea : Batshuayi vers la sortie ?

Chelsea : Batshuayi vers la sorti e ? « Par Romain Lantheaume - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En manque de temps de jeu depuis son arrivée à Chelsea en début de saison, l’attaquant Michy Batshuayi (23 ans, 16 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) pourrait bien quitter Londres au terme de l’exercice. En effet, si les Blues ont fait le forcing pour empêcher le Belge de partir en prêt cet hiver malgré les intérêts du Paris Saint-Germain et de Swansea, la donne pourrait radicalement changer l’été prochain. D’après le tabloïd The Mirror, l’ancien Marseillais devrait déjà être vendu ! Placé sur le banc en championnat même lorsque le titulaire Diego Costa manquait à l’appel, Batshuayi aurait échoué à convaincre l’entraîneur Antonio Conte. Si cette tendance se confirme, la presse anglaise évoque les pistes Andrea Belotti (Torino), Fernando Llorente (Swansea) et Alexis Sanchez (Arsenal) pour éventuellement lui succéder.

