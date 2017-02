Monaco : contre l'OM, Jardim va faire tourner « Par Damien Da Silva - Le 27/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mercredi (21h05), l'AS Monaco va affronter l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome lors des 8es de finale de la Coupe de France. Loin de faire une croix sur cette compétition, l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim va tout de même faire tourner son effectif sur cette rencontre. "Il faudra faire de la gestion pour ne pas casser les joueurs. On est l’équipe qui a joué le plus. C’est une opportunité pour certains joueurs de gagner du rythme, de se montrer. Quand tu entraînes une équipe comme Monaco, tu ne veux pas abandonner une compétition", a précisé le technicien portugais devant les médias. La fin de saison en Ligue 1, le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City le 15 mars et la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain le 1er avril seront les priorités du club de la Principauté. La fin de saison en Ligue 1, le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City le 15 mars et la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain le 1er avril seront les priorités du club de la Principauté.

