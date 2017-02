PSG : Verratti, Parisien à vie ?

PSG : Verratti, Parisien à vi e ? « Par Youcef Touaitia - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur du FC Barcelone et de la Juventus Turin, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 18 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a été déclaré intransférable par le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi (voir ici). Alors que son agent, Donato Di Campli, n’a pas hésité à jeter le flou sur l’avenir de son client, ce dernier aurait lui un avis bien tranché pour la suite de sa carrière. Interrogé par La Voix du Nord, Quentin, grand gagnant d’un concours organisé par un sponsor du club, a révélé une anecdote qui en dit long sur l’attachement du Transalpin pour le club de la capitale. "On a bien rigolé. Et c’est avec Marco Verratti qu’on a le plus prolongé la conversation. J’étais intimidé au départ, il l’a vu dans mes yeux mais m’a tout de suite mis à l’aise. Je lui ai dit combien je l’admire, mon désir de le voir rester. Il m’a dit qu’en venant à Paris, il ne pensait pas y rester aussi longtemps. Et qu’il envisageait désormais d’y faire toute sa carrière. Et d’y gagner la Ligue des Champions." Une excellente nouvelle pour les fans du PSG qui rêvent forcément de voir Verratti rester le plus longtemps possible dans leur club ! Une excellente nouvelle pour les fans du PSG qui rêvent forcément de voir Verratti rester le plus longtemps possible dans leur club !

