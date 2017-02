Monaco : Jardim méfiant avant Guingamp « Par Damien Da Silva - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions perdu face à Manchester City (3-5) mardi, l'AS Monaco va affronter Guingamp en Ligue 1 ce samedi (17h) à l'occasion de la 27e journée. Une rencontre difficile pour le club de la Principauté selon l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim. "Maintenant, il faut penser à la Ligue 1 et préparer le match face à Guingamp. C'est une équipe expérimentée et solide. Il faudra être très costaud pour s'imposer là-bas. Il faudra un grand Monaco pour gagner à Guingamp, qui a déjà battu Lyon, le PSG et l'OM à domicile", a rappelé le technicien portugais devant les médias. Avec seulement trois points d'avance sur ses deux poursuivants, Paris et Nice, Monaco ne doit pas faiblir pour conserver la tête du championnat de France. Avec seulement trois points d'avance sur ses deux poursuivants, Paris et Nice, Monaco ne doit pas faiblir pour conserver la tête du championnat de France.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+