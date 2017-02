Lyon : Aulas se paie Dijon et Balmont !

Lyon : Aulas se paie Dijon et Balmon t ! « Par Romain Rigaux - Le 19/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu sur la pelouse de Lyon (2-4) ce dimanche en championnat, Dijon n'a pas apprécié l'arbitrage en fin de rencontre et notamment le penalty décisif accordé aux Lyonnais. Alors que Florent Balmont (37 ans, 14 matchs en L1 cette saison) a pesté après la rencontre (voir la brève de 20h43), le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, n'a pas été tendre avec le DFCO et le milieu de terrain. "Cette équipe de Dijon est un peu mauvaise joueuse. A l’aller, ils nous avaient battus à la régulière (4-2). Et là, ils viennent expliquer que les grands clubs sont toujours avantagés, qu’il n’y avait peut-être pas penalty, etc. Bon, il y avait parfaitement penalty, il y en avait même un autre. J’ai trouvé l’arbitrage excellent. L’arbitre a laissé jouer comme en Coupe d’Europe. Alors, c’est vrai, Dijon n’a pas l’habitude de jouer en Coupe d’Europe, donc ils étaient un peu surpris", a lancé JMA après la rencontre. "Florent est remonté contre tout ce qui bouge et par tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. Donc voilà, c’est normal", a ajouté le patron des Gones au sujet de Balmont. Le Dijonnais devrait apprécier... "Florent est remonté contre tout ce qui bouge et par tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. Donc voilà, c’est normal", a ajouté le patron des Gones au sujet de Balmont. Le Dijonnais devrait apprécier...

