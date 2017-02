OM : Alessandrini revient sur son calvaire « Par Romain Lantheaume - Le 17/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En échec à l’Olympique de Marseille, l’ailier Romain Alessandrini (27 ans) a décidé d’arrêter les frais cet hiver et de changer de vie en rejoignant le Los Angeles Galaxy en Major League Soccer. Le natif de la cité phocéenne le reconnaît, il a souffert à l’OM. "Mes derniers mois à l'OM ont été délicats, c'est vrai, a admis le Français dans les colonnes du quotidien L’Equipe. Ça m'a touché et pas que moi d'ailleurs, parce que toute ma famille est de la région. Ç'a été dur d'arriver dans son stade et de se faire siffler, insulter. En tant que Marseillais, j'aurais aimé que ça se passe autrement, j'aurais aimé exploser ici." "Il y a peut-être eu une cassure avec les supporters à la suite de mes déclarations sur Marcelo Bielsa, juste après son départ (voir ici), a poursuivi Alessandrini. Mais, là aussi, je ne regrette rien. (…) J'ai simplement dit tout haut ce que la majorité des autres joueurs pensaient tout bas. Ça me servira de leçon : c'est impossible d'être franc et entier dans ce milieu." L’exil américain devrait faire du bien à l’ancien Rennais… "Il y a peut-être eu une cassure avec les supporters à la suite de mes déclarations sur Marcelo Bielsa, juste après son départ (), a poursuivi Alessandrini. Mais, là aussi, je ne regrette rien. (…) J'ai simplement dit tout haut ce que la majorité des autres joueurs pensaient tout bas. Ça me servira de leçon : c'est impossible d'être franc et entier dans ce milieu." L’exil américain devrait faire du bien à l’ancien Rennais…

