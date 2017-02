Nice : Favre impressionné par le PSG « Par Youcef Touaitia - Le 16/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme Leonardo Jardim ou encore Christian Gourcuff, Lucien Favre a énormément apprécié le spectacle proposé par le Paris Saint-Germain, vainqueur du FC Barcelone (4-0) mardi soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L'entraîneur de Nice n'a pas hésité à féliciter le club de la capitale pour cette démonstration de football. "C’était un super match. Je pense que Paris a trouvé son équilibre. Draxler a énormément apporté parce qu’il a rééquilibré le côté gauche. Di Maria a pu passer côté droit. Et à deux, ils marquent trois buts. Cela rééquilibre l’équipe. Il y a des joueurs de classe internationale, Verratti, Rabiot", a commenté le Suisse en conférence de presse. "Il y a eu un engagement, et en termes kilométrique, c’est haut, c’est efficace, ça tranche. 4-0 contre le Barça, qui n’est quand même plus le Barça au niveau organisation c’est vrai, c’est magnifique. Tout le monde a pris du plaisir. C’est bien pour le championnat de France, cela valorise tout le monde. Paris gagne 4-0 contre la meilleure équipe du monde", a continué l'Helvète. "Il y a eu un engagement, et en termes kilométrique, c’est haut, c’est efficace, ça tranche. 4-0 contre le Barça, qui n’est quand même plus le Barça au niveau organisation c’est vrai, c’est magnifique. Tout le monde a pris du plaisir. C’est bien pour le championnat de France, cela valorise tout le monde. Paris gagne 4-0 contre la meilleure équipe du monde", a continué l'Helvète.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+