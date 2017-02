PSG : Verratti admiratif du Barça « Par Youcef Touaitia - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi (20h45), le Paris Saint-Germain accueille le FC Barcelone lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un rendez-vous très attendu par le milieu de terrain parisien Marco Verratti (24 ans, 17 matchs et 2 buts en L1 cette saison), très élogieux envers la formation catalane, où il a été cité à de nombreuses reprises au cours des dernières années. "Bien que je fasse partie d'un grand projet et que je me sente comme à la maison, n'importe qui jouerait au Barça. C'est toujours la meilleure équipe du monde. Ils ont trois des meilleurs joueurs en attaque, en plus d'Iniesta. Iniesta, Messi et Neymar inventent une action en une seconde", a assuré l'Italien dans un entretien accordé au quotidien AS. Nul doute qu'une belle prestation de l'ancien joueur de Pescara n'échappera pas aux dirigeants blaugrana. Nul doute qu'une belle prestation de l'ancien joueur de Pescara n'échappera pas aux dirigeants blaugrana.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+