Nantes : Conceiçao mauvais perdant « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nantes s'est incliné 2-0 à domicile face à Nancy. Après la rencontre, Sergio Conceiçao s'est montré quelque peu désagréable avec l'ASNL. "Les trois derniers matchs étaient comme ça. On essaye de mettre sur le terrain, offensivement, une dynamique intéressante, du rythme, on cherche à jouer au ballon mais on tombe sur des équipes comme ça, qui jouent tout en jeu direct, avec de longs ballons, des deuxièmes ballons... Pour moi, ce n'est pas du foot. Mais ok, c'est la stratégie de l'adversaire et on doit respecter ça et ils ont gagné, ils ont raison. (...) Ils n'arrivaient dans notre dernier tiers de terrain que sur du jeu direct et des longs ballons. Mais je vois que c'est comme ça le foot, ici, en France, il y a beaucoup d'équipes comme ça", se plaignait l'entraîneur des Canaris. On avait oublié que le FCN développe un jeu flamboyant depuis l'arrivée du Portugais sur son banc... On avait oublié que le FCN développe un jeu flamboyant depuis l'arrivée du Portugais sur son banc...

