OM : Alessandrini justifie son départ

Lors du dernier jour du mercato d'hiver, l'ailier Romain Alessandrini (27 ans) a quitté l'Olympique de Marseille pour rejoindre les Los Angeles Galaxy en Major League Soccer. Sur le site officiel de sa nouvelle équipe, l'ancien Rennais a justifié son départ du club phocéen.

"C’était une réelle opportunité pour moi de signer dans ce club. Il y a eu beaucoup de très grands joueurs qui ont joué ici comme Steven Gerrard et David Beckham. (...) C’est un nouveau challenge, d’autres objectifs pour moi. Je suis encore un jeune joueur et j’ai besoin de reprendre du plaisir. C’est un club, qui je pense, va me donner beaucoup de confiance et j’espère le lui rendre sur le terrain", a déclaré Alessandrini.

Pour rappel, ce transfert a rapporté environ 3 millions d'euros à l'OM.