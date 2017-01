Bordeaux : Triaud garde espoir pour Sertic

Alors qu'on l'annonce partant cet hiver six mois avant le terme de son contrat, en particulier pour le Werder Brême (voir la brève d'hier à 14h02), Grégory Sertic (27 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) pourrait finalement rester à Bordeaux. Enfin, c'est ce qu'espère Jean-Louis Triaud.

"Il est sollicité et c’est normal. C’est un garçon de qualité. Ces sollicitations nous laissent de marbre et on continue de discuter avec lui", a fait savoir le président du club aquitain sur Girondins TV.

Reste à savoir s'il n'est pas déjà trop tard...