PSG : Beckham évoque son passage au club

Passé par le Paris Saint-Germain lors de la seconde moitié de la saison 2012-2013, David Beckham garde d’excellents souvenirs du club de la capitale. Présent au centre d’entrainement Ooredoo lundi, l’Anglais a évoqué son expérience chez le champion de France.

"Le Paris Saint-Germain est un club très spécial, et j’ai beaucoup de grands souvenirs de mon passage ici. J’aurais aimé passer plus de temps ici à Paris, quand vous vivez des moments forts, vous voulez qu’ils ne s’arrêtent jamais. Mais j’adore revenir ici, même si je ne suis resté que 6 mois, j’ai le sentiment d’avoir passé 6 ou 10 ans au club ! Et on m’accueille comme si c’était le cas, a confié le Britannique sur le site officiel du club. Remporter le titre était un grand moment évidemment. Mais simplement le fait de vivre à Paris et de pouvoir jouer pour le Paris Saint-Germain reste un des plus beaux souvenirs de ma carrière. (...) Mes souvenirs de ma vie à Paris sont tout simplement incroyables. Et puis j’ai arrêté ma carrière ici, ce sera toujours une ville particulière pour moi."

Un bel hommage de Beckham au PSG !