Nice : Balotelli, Palmieri dérape...

Désormais à Lille, le latéral gauche Julian Palmieri (30 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) a été interrogé au sujet de la polémique concernant certains supporters de son ancien club, Bastia, qui ont lancé vendredi des cris racistes en direction du buteur de Nice Mario Balotelli (26 ans, 10 matchs et 8 buts en L1 cette saison). Et le natif de Lyon a dérapé...

"On connaît le match Bastia-Nice. J’ai regardé le match et je n’ai rien entendu. Et après, je n’ai pas entendu de cris de singe. Je trouve que, venant d’un joueur comme ça... Si il y a eu ça, bon bah c’est grave mais venant d’un joueur comme ça, vu le match qu’il a fait, il devrait se faire tout petit. (...) Je pense qu’il s’est cherché une excuse. Il s’est chambré avec le public et même si il y a deux trois énergumènes, c’est dommage de tous les mettre dans le même panier", a commenté le Lillois pour beIN Sports.

Peu importe le rendement de Balotelli sur cette partie, l'Italien a totalement raison de dénoncer un comportement aussi grave.