OM : R. Rodriguez hésite encore !

OM : R. Rodriguez hésite encor e ! « Par Romain Rigaux - Le 21/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'évoquions récemment, l'Olympique de Marseille s'intéresse au latéral gauche de Wolfsburg, Ricardo Rodriguez (24 ans, 15 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison). Si La Gazzetta dello Sport annonçait que l'international suisse avait refusé la proposition marseillaise, L'Equipe assure ce samedi que le dossier n'est pas encore refermé. D'après le quotidien sportif, les dirigeants marseillais discutent toujours avec les Loups et le joueur. L'OM serait prêt à débourser 22 millions d'euros, soit le montant de sa clause de départ. Mais l'Inter Milan pourrait payer 5 millions d'euros de plus pour prendre l'avantage dans ce dossier. La situation de Wolfsburg, 13e de Bundesliga, pousse Rodriguez à s'interroger sur son avenir. Le journal explique qu'il ne mesure pas encore très bien ce que pourrait être le projet de l'OM et hésite en raison de l'absence de Coupe d'Europe, ce qui est également le cas pour l'Inter d'ailleurs. Les Olympiens trouveront-ils les bons arguments pour réaliser ce joli coup ? Affaire à suivre... La situation de Wolfsburg, 13e de Bundesliga, pousse Rodriguez à s'interroger sur son avenir. Le journal explique qu'il ne mesure pas encore très bien ce que pourrait être le projet de l'OM et hésite en raison de l'absence de Coupe d'Europe, ce qui est également le cas pour l'Inter d'ailleurs. Les Olympiens trouveront-ils les bons arguments pour réaliser ce joli coup ? Affaire à suivre...

