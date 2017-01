Montpellier : Nicollin cartonne Hantz !

Montpellier : Nicollin cartonne Hant z ! « Par Damien Da Silva - Le 16/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le divorce semble bel et bien consommé entre le président de Montpellier Louis Nicollin et son entraîneur Frédéric Hantz ! Agacé par les critiques émises à son sujet par le dirigeant héraultais, le technicien français n'avait pas hésité à confier son mal-être devant les médias (voir ici). Une attitude qui n'a pas été appréciée par Nicollin... "Il est susceptible ? Il ne pense qu'à sa gueule ! Durant la conf' de presse, il aurait mieux valu qu'il parle de son équipe qui avait été pitoyable à Nantes (3-1) en Coupe de la Ligue. (...) S'il n'était pas content, il fallait qu'il me le dise ! Le mardi matin, j'ai juste eu un 'vous m'avez surpris', mais je n'ai plus eu de nouvelles. Ce n'est pas bien. Il n'a pas le respect. C'est la vie, c'est comme ça. La mode, ce n'est pas qu'il s'en aille mais qu'il se fasse virer pour toucher des sous. Et si on descend en L2, il aura l'excuse d'avoir été traumatisé par ça, mais il ira au bout", a fustigé le patron du MHSC pour France Football. Pourtant, il paraît difficile d'imaginer Hantz terminer la saison sur le banc de Montpellier dans de telles conditions. Pourtant, il paraît difficile d'imaginer Hantz terminer la saison sur le banc de Montpellier dans de telles conditions.

