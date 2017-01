PSG : pour Bodmer, Ancelotti est le plus grand « Par Youcef Touaitia - Le 14/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Libre depuis son départ de Nice, le milieu de terrain Mathieu Bodmer (34 ans) garde un excellent souvenir de son ancien entraîneur au Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti. Pour l'ancien Aiglon, l'Italien est le plus grand coach qu'il a connu. "Puel et Favre c’est tactiquement très fort mais ils n’ont pas autant d’atouts qu’Ancelotti. Il avait réellement beaucoup de qualités. Ceux qui sont passés par le PSG à cette époque-là, même ceux qui jouaient moins, personne ne pourra jamais en dire du mal. C’est impossible. Quand le coach est juste, les joueurs ne peuvent pas se plaindre. C’est quand il y a des injustices que ça ne va pas. Mais quand il met la meilleure équipe en expliquant ses choix, si le joueur réfléchit un minimum, il comprendra la logique", a estimé Bodmer au micro de SFR Sport. "Carlo parlait beaucoup. Il arrivait le matin, il s’asseyait et demandait des nouvelles au joueur. Il disait : "Tu ne vas pas jouer ce week-end, t’énerves pas. Tu joueras le match d’après. Ce week-end, un autre peut apporter plus que toi". Il réglait tous les problèmes en amont. En fait, il n’y avait même jamais de problème", a rajouté l'ancien Francilien. "Carlo parlait beaucoup. Il arrivait le matin, il s’asseyait et demandait des nouvelles au joueur. Il disait : "Tu ne vas pas jouer ce week-end, t’énerves pas. Tu joueras le match d’après. Ce week-end, un autre peut apporter plus que toi". Il réglait tous les problèmes en amont. En fait, il n’y avait même jamais de problème", a rajouté l'ancien Francilien.

