Chelsea : clash Diego Costa-Conte ?

Malgré son statut de meilleur buteur de Premier League, l'attaquant Diego Costa (28 ans, 19 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) pourrait quitter Chelsea cet hiver. Et pour cause, l'international espagnol aurait eu un clash avec le staff du club londonien et Antonio Conte, qui ne croiraient pas à la blessure au dos dont s'est plaint l'ancien Colchonero.

Selon les médias britanniques, le coach italien a décidé d'écarter son buteur pour le déplacement à Leicester, ce samedi (18h30). L'avant-centre serait perturbé par l'énorme salaire de 34 millions d'euros proposé par le club chinois du Tianjin Quanjian, prêt à signer un chèque de 92 millions d'euros pour convaincre les Blues de le céder.

Costa à Chelsea, bientôt de l'histoire ancienne ?