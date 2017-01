Nantes : Thomsen s'en va déjà (officiel)

Comme évoqué mercredi (voir ici), Nicolaj Thomsen (23 ans, 13 matchs et 1 but en L1 cette saison) quitte déjà le FC Nantes. Six mois après son arrivée, le Danois repart et s'est engagé au FC Copenhague. L'ancien joueur d'Alborg n'entrait pas dans les plans de Sergio Conseiçao.