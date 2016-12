PSG : Draxler comprend déjà le français « Par Romain Lantheaume - Le 26/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour un montant estimé à 36 millions d’euros, plus 6 millions d'euros de bonus, l’ailier Julian Draxler (23 ans, 13 matchs en Bundesliga cette saison) constitue la première recrue hivernale du Paris Saint-Germain. D'après son désormais ex-coéquipier à Wolfsbourg, le milieu de terrain Josuha Guilavogui (26 ans, 6 matchs en Bundesliga cette saison), l’Allemand est un véritable passionné de la culture française et parle la langue de Molière, mais pas au point de tenir une conversation. "Il a des notions puisqu'il a appris notre langue à l'école. Son niveau ? Il ne peut pas tenir une interview, mais attention, il comprend beaucoup de mots. Même certains qui sont très compliqués, c'est surprenant... En revanche, il n'a pas encore de gros mots dans son vocabulaire. A lui d'en apprendre maintenant, a plaisanté l’ancien Stéphanois dans les colonnes du quotidien Le Parisien. A son arrivée à Wolfsbourg, il me parlait beaucoup de rap français. Il écoutait Booba, Sexion d'Assaut, Maître Gims. Régulièrement, il me parlait de ces artistes." Autant dire que Draxler n’a pas seulement réalisé un choix financier en acceptant de rejoindre le PSG. Autant dire que Draxler n’a pas seulement réalisé un choix financier en acceptant de rejoindre le PSG.

