Bordeaux : Triaud recadre Ménez !

Par Romain Rigaux - Le 23/12/2016

Arrivé l'été dernier à Bordeaux en provenance du Milan AC, Jérémy Ménez (29 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a livré une première partie de saison globalement décevante. Son président Jean-Louis Triaud n'a pas manqué de lui faire savoir et critique notamment son replacement défensif insuffisant. "Ce que je lui demande, car ça m'agace et parce que ça agace le public, c'est qu'il se replace quand le ballon est perdu. On ne peut pas accepter de jouer à 10 contre 11 pendant une minute parce qu'il revient en marchant. Il faut qu'il y ait un peu plus d'investissement de sa part", a lancé le patron des Girondins sur le site officiel du club. Ménez devra faire mieux offensivement et défensivement lors de la seconde partie de saison.

