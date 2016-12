Monaco : Lyon, Vasilyev n'est pas le seul... Par Eric Bethsy - Le 19/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- En colère après la défaite à domicile contre l’Olympique Lyonnais (3-1) dimanche, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, le vice-président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev a dénoncé un arbitrage pro-OL (voir brève 8h25). Une accusation grave que le dirigeant assume, lui qui aurait reçu des messages de soutien de la part de certains homologues du championnat. "Les méthodes, je ne les connais pas. Mais c’est ce que je veux. C’est mon souhait. Et vu les messages que j’ai reçu hier soir et aujourd’hui, cette volonté est partagé par plusieurs acteurs du football français, a révélé Vasilyev sur RMC. On souhaite travailler dans la sérénité et avoir un climat serein autour de tous nos matchs. C’est ça qui est important." Mais le numéro 2 de l’ASM n’a pas donné de nom. "S’ils veulent, ils peuvent s’exprimer eux-mêmes, a-t-il confié. Je confirme, ça se parle dans les coulisses et je confirme, j’ai des messages de soutien. Après, ce n’est pas à moi de donner des noms." Le président lyonnais Jean-Michel Aulas ne devrait pas tarder à répondre. Mais le numéro 2 de l’ASM n’a pas donné de nom. "S’ils veulent, ils peuvent s’exprimer eux-mêmes, a-t-il confié. Je confirme, ça se parle dans les coulisses et je confirme, j’ai des messages de soutien. Après, ce n’est pas à moi de donner des noms." Le président lyonnais Jean-Michel Aulas ne devrait pas tarder à répondre.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+