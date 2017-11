Liga : Ronaldo, Benzema, Suarez, Griezmann... Les stars sont à la rue ! Youcef Touaitia - Actu Espagne, Mise en ligne: le 06/11/2017 à 12h09 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Si Lionel Messi impressionne depuis le début de la saison, les autres stars offensives de Liga vivent des moments très compliqués. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luis Suarez, Antoine Griezmann, les quatre attaquants affichent des statistiques médiocres ces dernières semaines. Un fait rare. Benzema et Ronaldo vivent un début de saison difficile en Liga. Si le FC Barcelone caracole en tête de la Liga, il le doit énormément à Lionel Messi, dans une forme incroyable depuis le début de la saison. Avec 12 buts marqués en 11 journées, l'Argentin plane sur le classement des buteurs, devançant Simone Zaza (9) et Cédric Bakambu (8). Deux surprises sur le podium des meilleurs réalisateurs qui devancent, et de très loin, les stars qu'on est en droit d'attendre à leur niveau. Car pour trouver Cristiano Ronaldo (32 ans), Karim Benzema (29 ans), Luis Suarez (30 ans) ou encore Antoine Griezmann (26 ans), il faut descendre très, très loin dans le classement. Le duo Ronaldo-Benzema méconnaissable Le cas le plus inquiétant est celui de la superstar portugaise. Suspendu les quatre premières journées, CR7 n'a pas réussi à se mettre en marche. Un but en 7 journées, Ronaldo affiche un bilan catastrophique. Preuve que cette situation est inédite, l'ancien joueur de Manchester United, qui n'a converti qu'une seule de ses 48 frappes tentées, a dépassé la barre des 10 buts à cinq reprises à ce moment de la saison depuis son arrivée en Espagne en 2009, atteignant même les 18 réalisations en 2014-2015. Pour son compère français, ce n'est guère mieux. Blessé durant la majeure partie du mois de septembre, l'ex-Lyonnais a également un mal fou à mettre le bleu de chauffe. Comme Ronaldo, l'international tricolore n'a inscrit qu'un seul petit but en championnat sur ses 16 tentatives. Une réalisation sur la pelouse de Getafe (2-1), seule formation à avoir craqué devant les deux joueurs. Si l'influence de Benzema dans le jeu reste intacte, il va en revanche devoir profiter de la trêve internationale pour relever la tête et faire taire les critiques. Suarez n'y arrive pas, Griezmann à côté de la plaque Mais les deux acolytes de la Maison Blanche ne sont pas les seuls à peiner. Suarez, énorme depuis son arrivée à Barcelone à l'été 2014, n'est plus que l'ombre de lui-même. Comme Ronaldo et Benzema, la réussite semble fuir l'Uruguayen, qui fait preuve d'une maladresse incroyable devant le but. Le meilleur scoreur de Liga en 2015-2016 (40 buts) comptabilise aujourd'hui 3 petits pions en 8 rencontres. Un bilan certes moins dramatique, mais avec déjà 30 frappes tentées, El Pistolero doit, au regard de son statut, faire beaucoup mieux. Enfin, Griezmann est également à la peine. Muet lors de ses 7 dernières sorties toutes compétitions confondues, le natif de Mâcon est à la ramasse. Lui qui a souvent été décisif pour l'Atletico Madrid affiche depuis le début de la saison des statistiques catastrophiques puisqu'il n'a marqué qu'à 2 reprises sur ses 22 tirs tentés en Liga. Une inefficacité préjudiciable pour les Rojiblancos. Mais contrairement aux trois joueurs cités précédemment, le buteur tricolore a bien plus de mal à gérer cette période puisqu'il est, depuis le coup d'envoi de l'exercice, le Colchonero le plus averti (3 jaunes et 1 rouge). Le vent va-t-il tourner ? Le TOP 10 des meilleurs buteurs de Liga après 11 journées Que pensez-vous de l'inefficacité de ces quatre attaquants en Liga ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS