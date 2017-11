BILLET de (D. Da Silva) : "L'OM doit arrêter le cirque Evra !"

Provoqué et insulté par certains supporters de l'Olympique de Marseille, le latéral gauche Patrice Evra a craqué en frappant avec le pied l'un des fans du club phocéen au visage. Un geste inacceptable qui doit pousser les dirigeants marseillais à agir avec la plus grande fermeté.

Patrice Evra a totalement dérapé...

Le billet d'humeur de Damien Da Silva

Quelle belle publicité pour l'Olympique de Marseille sur la scène européenne ! Avant le triste match livré par le club phocéen sur la pelouse du Vitoria Guimaraes (0-1) jeudi en Europa League, Patrice Evra a encore fait son cirque.

Cette fois-ci, le latéral gauche n'a pas attendu d'être sur Instagram pour faire son spectacle. Insulté et provoqué par une partie des supporters marseillais présents au Portugal, le vétéran de 36 ans a complètement craqué en frappant d'un coup de pied à la tête un fan de l'OM. Un geste proprement scandaleux. Je milite activement pour une sanction exemplaire : la fin de son aventure à Marseille.

Evra ternit l'image de l'OM !

Je ne sais pas quelle mouche a piqué Evra ce jeudi, peut-être voulait-il s'inspirer du King, Éric Cantona ? Mais un tel comportement ne peut pas rester sans conséquence. S'il faut s'attendre à une lourde sanction de l'UEFA pour l'international français, qui est entré dans l'histoire de l'Europa League en devenant le premier joueur expulsé avant le début d'un match, c'est surtout l'OM qui doit prendre les choses en mains. Le club phocéen a d'ailleurs ouvert une enquête interne.

Déjà décrié par les supporters pour ses performances et sa communication très particulière sur les réseaux sociaux, le défenseur vient de porter un coup - c'est le cas de le dire - fatal à son aventure à l'OM. Comment les dirigeants marseillais pourraient-ils conserver un élément avec une telle attitude ? Pour son fameux «OM Champions Project», le président Jacques-Henri Eyraud voulait notamment redorer le blason du club sur la scène européenne. Eh bien ce n'est pas gagné avec l'image d'Evra qui va faire le tour du monde...

Que faire ? S'en débarrasser...

Face à cette situation, je ne vois qu'une seule solution pour l'institution marseillaise : se débarrasser du latéral gauche. Il faut arrêter le cirque Evra, ce spectacle ridicule a de toute façon bien trop duré. En plus d'être mauvais sur le terrain, le Tricolore ternit désormais la réputation de l'OM. Que ce soit via une rupture de contrat à l'amiable, un licenciement pour faute grave ou un transfert, je juge urgent pour l'actuel 4e de Ligue 1 de lui montrer la sortie.

Et attention, je ne cautionne pas les insultes et les provocations dont l'ancien joueur de la Juventus Turin a été la cible. Le comportement des «fans marseillais» n'est pas plus louable. Mais Evra est un professionnel. Il est payé pour représenter Marseille. A 36 ans, il a tout connu dans sa carrière, ce n'est plus un jeune de 20 ans et il ne peut pas se permettre une telle réaction. Avec son passif et bien évidemment le lourd boulet de Knysna, l'ex-capitaine de Manchester United est de toute façon impardonnable après ce nouvel écart. Porter le maillot d'un club comme l'OM, ça se respecte. Avec ce geste, Evra est prié de faire son «I love this game» ailleurs.

L’OM ce club de bouffons ?????????? Evra qui se bat avec ses propres supporters mdr je pleure du sang pic.twitter.com/th388Obaqv — LO SΞNZO (@SenzO___) 2 novembre 2017

