Real : Zidane justifie la méforme, Ronaldo a aussi une explication... Les Merengue en état d'urgence

Battu par Tottenham (1-3) mercredi en Ligue des Champions, le Real Madrid traverse une période difficile. Si l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane a tenté de relativiser la situation actuelle de son équipe, l'attaquant des Merengue Cristiano Ronaldo a avancé une explication aux difficultés des siens.

Zinédine Zidane calme le jeu et refuse la crise.

C'est la crise au Real Madrid ! Le champion d'Espagne et d'Europe en titre doit «sonner toutes les alarmes» d'après le quotidien Marca à la suite du revers sur le terrain de Tottenham (1-3) mercredi en Ligue des Champions.

Désormais distancés par les Spurs dans la course à la première place du Groupe H, les Merengue viennent d'enchaîner une seconde défaite de suite toutes compétitions confondues. Largués en Liga avec déjà 8 points de retard sur le leader le FC Barcelone après 10 journées, les hommes de Zinédine Zidane vont vite devoir réagir.

Zidane tente de relativiser cette méforme

En poste depuis janvier 2016, le technicien français connait son second moment difficile à la tête de la Maison Blanche. Peu après sa nomination, il avait déjà été contesté après une série de mauvais résultats. Se reposant sur cette expérience, Zidane reste donc serein et tente de relativiser la méforme de ses troupes.

«Je ne peux pas dire que nous sommes dans un mauvais état physique. Certains joueurs récupèrent mieux que d'autres, mais pour l'instant, il faut plus se pencher sur l'aspect psychologique, rester calme et mettre les buts que nous n'avons pas mis récemment. Ce n'est pas un blocage mental. Des fois on marque beaucoup, là ça ne rentre plus. C'est un passage. D'une manière générale, je ne suis pas inquiet par le manque de buts. Nous avons de l'expérience dans l'équipe. (...) Il faut garder la tête haute. Il faut accepter que les choses n'aillent pas toujours dans notre sens», a assuré le Tricolore.

Ronaldo déplore certains départs...

Si Zidane prône donc la patience pour permettre au Real de retrouver son meilleur niveau, l'attaquant madrilène Cristiano Ronaldo a avancé une autre explication pour justifier les difficultés des siens : des départs l'été dernier ont affaibli l'équipe. «Les joueurs qui sont arrivés ont un grand potentiel. Mais Pepe, Morata, James, ils permettaient à l'équipe d'être plus forte, en plus ils nous manquent Carvajal et Bale», a regretté le Portugais.

«Les jeunes sont bons, mais ils ont moins d'expérience et c'est important à ce niveau. Ce n'est pas une excuse, je suis content, il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme», a-t-il nuancé par la suite. Même si Ronaldo y met les formes, il s'agit clairement d'une critique envers le mercato d'été réalisé par ses dirigeants. Le Real serait bien inspiré de s'imposer dimanche face à Las Palmas en Liga pour ne pas s'enfoncer dans la crise...

