Milan : déjà largué en Serie A, le club lombard n'y arrive pas

Malgré un mercato estival quatre étoiles, le Milan AC ne parvient pas à retrouver les hauteurs de Serie A. Recrues en difficulté, fond de jeu pauvre, le club lombard, déjà largué en championnat, va devoir mettre le bleu de chauffe pour ne pas vivre une nouvelle saison galère.

Musacchio et Kessié sont à la peine avec Milan.

Avec 229,5 millions d'euros dépensés, le Milan AC a frappé fort sur le marché des transferts l'été dernier. Racheté par des investisseurs chinois en avril, le club lombard espérait que la sauce prenne rapidement afin d'envoyer un sérieux signal aux prétendants au titre. Raté !

Milan trop petit pour les gros

Et pour cause, après seulement 11 journées en Serie A, les Rossoneri sont déjà largués puisqu'ils occupent une modeste 8e place. La faute à des concurrents qui ne cèdent rien. Pour preuve, le septuple champion d'Europe a déjà rencontré cinq des six premiers du championnat pour... cinq défaites !

Battu par le leader provisoire, la Juventus (0-2), samedi, Milan avait déjà chuté contre la Lazio (1-4), 4e, la Sampdoria (0-2), 6e, l'AS Rome (0-2), 5e, puis l'Inter Milan (2-3), 3e. Des revers fâcheux qui confirment que le pensionnaire de San Siro n'est pas encore prêt, dans l'état actuel, à batailler pour le podium et encore moins pour le titre.

Tout miser sur la C3 ?

Alors que l'objectif est toujours de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, il sera compliqué pour les hommes de Vincenzo Montello, confirmé dans ses fonctions suite à la défaite contre la Vieille Dame, de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes via le championnat. A l'image de Manchester United lors du dernier exercice, une victoire en Ligue Europa semble le chemin le plus «simple» pour y arriver.

Bien évidemment, la mission sera compliquée à réaliser, surtout avec les défaillances affichées jusqu'ici. Gianluigi Donnarumma devenu un gardien quelconque, Leonardo Bonucci dans le creux de la vague, un secteur offensif moins flamboyant que prévu, Milan va devoir sérieusement hisser son niveau de jeu pour ne pas vivre une saison galère. Pour cela, il va falloir se rassurer face aux «petits» . Et vite.

