Coupe du monde 2018 : l'Argentine et Messi proches de la catastrophe...

En concédant le nul contre le Pérou (0-0), l'Argentine reste en grande difficulté dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie. A une journée de la fin, l'Albiceleste est 6e et virtuellement éliminée.

L'Argentine de Messi pourrait rater le Mondial 2018

Dans le mythique stade de Bombonera, à Buenos Aires, quelques 50 000 supporters s'étaient déplacés pour soutenir l'Argentine contre le Pérou dans la nuit de jeudi à vendredi. Les Argentins ont dominé, Lionel Messi a trouvé le poteau, mais les fans ont quitté l'enceinte très inquiets au terme d'un match nul (0-0) laissant l'Albiceleste dans une position très inconfortable dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Ne pas voir Messi en Russie l'été prochain est un scénario possible. En partageant les points avec le Pérou, l'Argentine est 6e de la zone Amsud et virtuellement éliminée à une journée de la fin. Pour l'anecdote, sa dernière non participation à une Coupe du monde remonte à 1970, condamnée après un match nul (2-2) face... au Pérou dans ce même stade de la Bombonera. Pour éviter de revivre une telle catastrophe, les hommes de Jorge Sampaoli ont encore un espoir.

L'Argentine au pied du mur

Tout reste possible puisque seulement quatre points séparent l'Uruguay (2e, 28 points) du Paraguay (7e, 24 points). Les quatre premiers seront qualifiés pour le Mondial en Russie, le 5e passera par les barrages. L'Argentine (6e, 25 points) possède le même nombre de points que le Pérou (5e) et devra s'imposer contre l'Equateur, déjà éliminé, en espérant un faux pas des équipes devant elle. Notamment du Pérou qui affronte pour un match décisif la Colombie (4e, 26 points), pas encore qualifiée après sa défaite contre le Paraguay (1-2).

L'Albiceleste peut aussi espérer se qualifier sans passer par les barrages. Il existe pour cela trois cas de figure : le Chili (3e, 26 points) ne s'impose pas contre un Brésil déjà qualifié, le Pérou et la Colombie font match nul, le Pérou l'emporte contre la Colombie avec une différence de buts inférieure à celle de la victoire des Argentins contre l'Equateur. Actuellement, l'Argentine et le Pérou possèdent la même différence de buts, mais le second a inscrit 10 buts de plus. La dernière journée sera électrique !

Le classement des éliminatoires de la zone Amsud :

1. Brésil - 38 points (+27) (Qualifié)

2. Uruguay - 28 points (+10)

3. Chili - 26 points (+2)

4. Colombie - 26 points (+2)

5. Pérou - 25 points (+1)

6. Argentine - 25 points (+1)

7. Paraguay - 24 points (-5)

8. Equateur - 20 points (-1) (Eliminé)

9. Bolivie - 14 points (-20) (Eliminée)

10. Venezuela - 9 points (-17) (Eliminé)

Le programme de la dernière journée (10 octobre) :

Brésil - Chili

Equateur - Argentine

Paraguay - Venezuela

Pérou - Colombie

Uruguay - Bolivie

