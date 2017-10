Real : Zidane a donné sa chance au jeune Achraf Hakimi, et il n'a pas été déçu...

En l'absence de Daniel Carvajal, Zinedine Zidane a fait confiance au jeune Achraf Hakimi contre l'Espanyol Barcelone (2-0). Pour sa première apparition en match officiel chez les pros, l'international marocain a répondu présent.

Premier match officiel avec le Real pour Achraf Hakimi

En ce début de saison, le Real Madrid n'est pas épargné par les pépins. Le dernier en date : l'indisponibilité pour une durée indéterminée de Daniel Carvajal. Le latéral droit espagnol est victime d'une affection du péricarde, membrane qui enveloppe le coeur, et se retrouve écarté des terrains. Pour le remplacer, Zinedine Zidane avait choisi de lancer Achraf Hakimi contre l'Espanyol Barcelone (2-0) dimanche.

A 18 ans, le pensionnaire de la réserve madrilène réalisait ses grands débuts en match officiel avec les professionnels de la Casa Blanca. Et il n'a pas déçu. S'il en faut plus pour faire oublier Carvajal, considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Europe, le natif de Madrid a réalisé une bonne partie. Moins à l'aise offensivement que l'Espagnol, il a été sobre et impliqué dans la récupération. Ce qui lui a valu les compliments de son entraîneur.

Z. Zidane - «je peux compter sur lui»

«Achraf a très bien joué. On n'avait pas l'impression qu'il s'agissait de son premier match à Bernabeu. Et ça, c'est intéressant parce que ça prouve bien qu'il est dans l'esprit. Il a bien joué, il a fait un match sérieux. Ça veut dire que je peux compter sur lui» , a déclaré Zidane. Hakimi sera-t-il encore utilisé dans les mois à venir ? A priori oui. Si Carvajal pourrait manquer six semaines, voire un peu moins selon Marca, «Zizou» a annoncé la couleur.

«Il sera bien le deuxième de la hiérarchie et jouera» , a assuré Zidane. En attendant le prochain match, le jeune défenseur savoure. «C'est un jour que je n'oublierai jamais. Je suis très content d'avoir débuté avec le meilleur club du monde, a-t-il confié au micro de beIN Sports. En jouant à leurs côtés, tout devient plus facile.» S'il ne s'agit que du début d'une carrière que l'on espère longue, Hakimi montre déjà un potentiel certain, lui qui a déjà été sélectionné à trois reprises avec le Maroc.

