Italie : Higuain et Bonucci les mieux payés, Donnarumma dans le TOP 5... Les salaires des joueurs de Serie A dévoilés

Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport a dévoilé les salaires des joueurs de Serie A. Gonzalo Higuain (Juventus) et Leonardo Bonucci (Milan AC) sont les mieux payés du championnat italien avec une rémunération annuelle nette de 7,5 millions d'euros. Paulo Dybala, Gianluigi Donnarumma et Douglas Costa complètent le TOP 5.

Avec l'explosion des droits TV en Angleterre, les salaires des joueurs de Premier League ont connu une très nette augmentation ces dernières années qui font rêver plus d'un footballeur. Si les clubs de Ligue 1, avec notamment le Paris Saint-Germain ou encore Monaco, offrent également des revenus confortables, la Serie A, dont le niveau progresse ces derniers mois, parvient à limiter cette inflation grandissante.

Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport a dévoilé le classement des joueurs les mieux payés du championnat italien en valeur nette, c'est-à-dire après déduction des impôts.

Trois Turinois et deux Rossoneri dans le TOP 5

Rémunérés à hauteur de 7,5 millions d'euros, Gonzalo Higuain (Juventus) et Leonardo Bonucci (Milan AC) caracolent en tête des joueurs les mieux lotis. Juste derrière, Paulo Dybala, qui a prolongé son contrat avec la Juventus en avril dernier, touche désormais un salaire de 7 millions d'euros par an avec la Vieille Dame.

Dans le TOP 5, on retrouve également Gianluigi Donnarumma. Après un long feuilleton concernant sa prolongation, le gardien du Milan AC a obtenu gain de cause et se retrouve, à seulement 18 ans, avec un salaire annuel de 6 millions d'euros, comme... Douglas Costa. A peine arrivé dans le Piémont, le Brésilien a réussi à négocier un joli contrat avec les Bianconeri.

Des salaires raisonnables pour les stars, les Français bien payés

Mauro Icardi est lui le joueur le mieux payé du côté de l'Inter Milan avec une rémunération annuelle de 4,5 millions d'euros. Même salaire pour Edin Dzeko, joueur le mieux payé à l'AS Rome. Enfin, Lorenzo Insigne, avec 3,6 millions d'euros, se retrouve en tête des joueurs les mieux payés à Naples.

Chez les légendes, Gianluigi Buffon touche 4,5 millions d'euros pour sa dernière année de contrat avec la Juventus. De son côté, Daniele De Rossi, rémunéré à hauteur de 3 millions d'euros, a accepté de réduire son salaire de moitié au moment de sa prolongation au printemps dernier. Les Français Blaise Matuidi (Juventus, 3,5 M€), Maxime Gonalons (AS Rome, 2M€) et Grégoire Defrel (AS Rome, 1,8 M€) se retrouvent dans le ventre mou des joueurs les mieux payés de leur équipe.

