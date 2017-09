Lille : Bony, Janssen... Bielsa ne voulait pas d'attaquant confirmé

Malgré un début de saison difficile, Lille a accepté de transférer son attaquant Nicolas De Préville à Bordeaux. De quoi agacer les supporters du LOSC, qui apprennent désormais que l'entraîneur Marcelo Bielsa a refusé de recruter Wilfried Bony et Vincent Janssen...

Bielsa a refusé les attaquants Bony et Janssen.

Bien que refermé depuis près d'une semaine, le mercato fait toujours parler du côté de Lille. Notamment en cause, le départ de l'attaquant Nicolas De Préville (26 ans) chez les Girondins de Bordeaux, de potentiels concurrents en championnat. De nouveau interrogé sur le sujet en conférence de presse, l'entraîneur Marcelo Bielsa a confirmé qu'il n'avait pas éjecté l'ancien Rémois. Non, le néo-Bordelais a bien été transféré pour des raisons économiques.

«Je comprends la décision de le vendre de la part du club, a commenté l'Argentin. Les qualités de Nicolas De Préville sont indiscutables. Mais les institutions doivent parfois s'adapter à certaines règles. Je ne veux pas qu'on pense que c'est un manque de considération pour De Préville, un joueur utile, un pro. Je comprends la vision du club. J'ai beaucoup d'affection pour lui en tant qu'homme, au-delà de l'aspect professionnel.» En tout cas, les 9 M€ récupérés sur ce transfert ne consolent pas les supporters,

Bielsa recale Bony….

Et les fans n'apprécieront pas non plus les informations révélées par le président Gérard Lopez. En effet, Bielsa a écarté des pistes d'attaquants confirmés comme Wilfried Bony (28 ans). «Le projet était de former une équipe de A à Z, avec des éléments nouveaux, a confié le dirigeant sur RMC. Quand j'ai proposé à Marcelo de faire venir des joueurs confirmés, il n'en a pas voulu. On lui a proposé Bony par exemple. Marcelo voulait un groupe qui correspondait à ses besoins, un groupe qu'il a choisi avec Luis Campos.»

… et Janssen !

Mais ce n'est pas tout. Focalisé sur son idée, El Loco, qui s'est dit satisfait de son mercato, a aussi recalé le buteur néerlandais Vincent Janssen (23 ans, Tottenham). «Techniquement, son style de jeu ne rentrait pas dans le projet que Marcelo veut construire» , a expliqué Lopez, cette fois sur le plateau de SFR Sport. De Préville libéré, Bony et Janssen refusés… La colère risque de grimper chez les fidèles du LOSC si les Dogues, 13es de Ligue 1, ne réagissent pas très vite après un début de saison décevant.

Que pensez-vous des choix de Lille et de son coach Marcelo Bielsa ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.