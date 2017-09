Milan : quelle équipe type pour Vincenzo Montella cette saison ? Youcef Touaitia - Actu Italie, Mise en ligne: le 05/09/2017 à 16h43 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A l'issue d'un mercato complètement fou, le Milan AC s'est sérieusement renforcé cet été. Assez pour prétendre aux premières places de Serie A après de nombreuses saisons compliquées. Vincenzo Montella a en tout cas l'effectif nécessaire pour redonner au club lombard son lustre d'antan. Montella dispose d'un effectif riche cette saison. C'est la question qui taraude les spécialistes du football italien : le Milan AC, orphelin de Zlatan Ibrahimovic, sa dernière superstar, partie au Paris Saint-Germain en 2012, renaîtra-t-il de ses cendres, sept saisons après son dernier Scudetto ? Après le mercato de folie réalisé par les nouveaux propriétaires chinois, il y a de fortes probabilités pour que la réponse soit positive. Avec 229,5 millions d'euros investis sur le marché des transferts, le septuple champion d'Europe s'est renforcé à toutes les lignes. Assez pour prétendre à un titre majeur en fin de saison, que ce soient les titres nationaux ou la Ligue Europa, avec notamment la possibilité d'évoluer dans plusieurs schémas aussi séduisants les uns que les autres. La confirmation Donnarumma, le taulier Bonucci Après un long feuilleton qui a enflammé Milan et l'Italie, Gianluigi Donnarumma est resté dans son club de coeur. Graine de champion, le gardien est, comme depuis désormais deux saisons et demi, indiscutable pour garder les bois des pensionnaires de San Siro. Mais cette année, le successeur annoncé de Gianluigi Buffon en sélection va pouvoir se reposer sur une défense en béton. A droite, l'excellent Andrea Conti, énorme avec l'Atalanta la saison passée, sera le titulaire au même titre que Ricardo Rodriguez, déjà très performant dans le couloir gauche. En charnière centrale, probablement le joueur le plus classe du monde à son poste, Leonardo Bonucci, immédiatement promu capitaine, est l'âme de ce Milan. L'ancien Turinois devrait être associé à Mateo Musacchio, arrivé de Villarreal. Une défense new look dans laquelle Alessio Romagnoli aura tout de même son mot à dire. Au milieu, le choc des générations Comme Conti, Franck Kessié, monstrueux avec l'Atalanta, nage déjà comme un poisson dans l'eau dans l'entrejeu. L'Ivoirien, digne successeur de Clarence Seedorf, est déjà vital dans le coeur du jeu. A ses côtés, Vincenzo Montella a l'embarras du choix. L'ancien buteur de la Squadra Azzurra pourra s'appuyer sur des joueurs expérimentés, parmi lesquels Lucas Biglia, nouveau venu, ou encore Riccardo Montolivo. Hakan Calhanoglu devrait lui aussi avoir un rôle important. Dans la position de meneur de jeu très avancé comme sur une aile, le talentueux turc a les moyens de régaler ses partenaires de l'attaque. Enfin, il faudra compter sur le très prometteur Manuel Locatelli, qui pourrait bousculer la hiérarchie à moyen terme. Le jeune Milanais devrait, à l'avenir, former un duo de choc avec Kessié. Une attaque jeune et dynamique Devant, Montella a également ce qu'il faut pour faire de sacrés dégâts. A priori, André Silva, débauché à Porto, part avec une longueur d'avance pour le poste de numéro 9. Il faudra que le Lusitanien se méfie de son nouveau partenaire, Nikola Kalinic, très bon à la Fiorentina et qui offre les garanties nécessaires pour briller en Serie A, mais aussi de la pépite Patrick Cutrone, auteur de superbes prestations ces dernières semaines. Giacomo Bonventura, actuellement blessé, a les capacités pour aisément reprendre sa place de milieu/ailier gauche à son retour tant celui-ci a été un des meilleurs Rossoneri ces dernières saisons. Suso, qui monte en puissance depuis des mois, devrait également avoir les faveurs de son coach alors que Fabio Borini, prêté par Sunderland, est plutôt parti pour jouer le rôle du joker de luxe. Une équipe type possible en 4-2-3-1 Une équipe type possible en 3-4-1-2 Quelle équipe type pour le Milan AC cette saison ? Quelle est la meilleure option ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS