En démonstration, les Bleus réalisent une belle opération ! - Débrief et NOTES des joueurs (France 4-0 Pays-Bas)

Largement dominatrice, l'équipe de France a surclassé les Pays-Bas (4-0) ce jeudi lors d'un match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Avec la défaite concédée par la Suède face à la Bulgarie (2-3) dans le même temps, les Bleus réalisent une très bonne opération.

Thomas Lemar a été excellent avec les Bleus.

Quelle belle soirée pour l'équipe de France ! Dans un Stade de France survolté, les Bleus ont logiquement dominé les Pays-Bas (4-0) ce jeudi dans un match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Emmenés par un Thomas Lemar excellent, les hommes de Didier Deschamps ont affiché un visage particulièrement séduisant.

Et bonne nouvelle pour la France, la Suède a été dans le même temps battue par la Bulgarie (2-3). De ce fait, la sélection tricolore récupère la première place du Groupe A ! La Russie se rapproche petit à petit...

Griezmann montre la voie...

Auteurs d'un bon début de partie dans une belle ambiance au Stade de France, les Bleus mettaient les Oranjes sous pression. Sur une magnifique combinaison entre Giroud et Griezmann, l'attaquant de l'Atletico Madrid se présentait devant le but et ouvrait le score d'un tir entre les jambes de Cillessen (1-0, 14e). Quel superbe mouvement ! Incapables de réagir face au pressing haut des Tricolores, les Néerlandais subissaient les vagues bleues avec de chaudes situations pour Giroud, Kurzawa et Coman.

Malgré les grosses colères de Dick Advocaat, les Pays-Bas étaient surclassés et baladés par une équipe de France séduisante jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les Bleus continuaient de pousser et Cillessen devait s'interposer sur un tir de Pogba. Alors qu'un Néerlandais sauvait les siens dans la surface face à Kanté, Strootman était expulsé à l'heure de jeu pour un second carton jaune très sévère.

Le show Lemar, Mbappé ouvre son compteur !

Après une tête dangereuse de Robben bien dégagée par Umtiti, la France réagissait immédiatement, Pogba réalisait un festival mais butait à bout portant sur Cillessen alors que Coman se trouvait seul à côté de lui devant le but vide. Dans la foulée, Lemar, à l'entrée de la surface, profitait d'un mauvais renvoi de de Vrij pour envoyer un missile dans la lucarne du portier adverse (2-0, 73e) ! Quel but ! Face à des Néerlandais dépassés, les Bleus s'amusaient et Cillessen, encore lui, s'interposait devant Kurzawa puis Mbappé.

En fin de partie, l'équipe de France déroulait et Griezmann, sur un contre, offrait un véritable caviar à Lemar, qui s'offrait un doublé d'un tir dans le but vide (3-0, 86e). Dans la foulée, Sidibé servait en retrait Mbappé et le nouveau joueur du Paris Saint-Germain marquait son premier but avec les Bleus d'une frappe croisée (4-0, 90+1e). Quelle belle victoire des Bleus ! Avec la défaite de la Suède en Bulgarie (2-3), les hommes de Deschamps réalisent une très bonne opération en prenant la tête du Groupe A. Une soirée parfaite !

La note du match : 7/10

Une belle partie ! Dans une superbe ambiance au Stade de France, cette rencontre a été plaisante à suivre grâce notamment à la grosse domination des Bleus. Avec de superbes séquences, des occasions et des buts, les Français ont véritablement régalé leur public. Une performance séduisante, devant une équipe des Pays-Bas tout de même limitée...

Les buts :

- Après un bon ballon donné par Sidibé, Griezmann perfore la défense adverse et combine avec Giroud. Le buteur d'Arsenal remet directement le cuir à l'attaquant de l'Atletico Madrid, qui trompe Cillessen d'un tir entre les jambes (1-0, 14e).

- Sur un centre de Sidibé renvoyé dans l'axe par de Vrij, Lemar envoie un véritable missile dans la lucarne opposée de Cillessen (2-0, 73e). Quel geste ! Quel but !

- En contre, Sidibé sert parfaitement Griezmann dans le dos de la défense adverse. Face au gardien, l'attaquant des Bleus joue parfaitement le coup en servant Lemar. Devant le but vide, le Monégasque se jette pour s'offrir un doublé (3-0, 86e).

- A la suite de plusieurs dribbles de Mbappé, l'attaquant décale Sidibé sur le côté. Le latéral fixe son défenseur avant de servir en retrait son partenaire. D'un tir croisé, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain marque son premier but chez les Bleus (4-0, 90+1e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Thomas Lemar (8,5/10)

Si certains se demandaient pourquoi Arsenal, Liverpool et le FC Barcelone courtisent avec insistance l'ailier de l'AS Monaco, ils ont sûrement compris pourquoi ce jeudi ! En grande forme, le jeune talent a réalisé une belle performance avec un apport incontestable sur le côté gauche. A l'image d'une magnifique roulette dans le coeur du jeu, il a affiché une grande aisance technique qu'il a utilisée pour faire des différences. En fin de partie, le Monégasque a inscrit son premier but en sélection avec un missile envoyé dans la lucarne de Cillessen. Dans la foulée, il s'est même offert un doublé en profitant d'un caviar de Griezmann. Une performance XXL.

FRANCE :

Hugo Lloris (5,5) : une soirée très tranquille pour le capitaine de l'équipe de France. C'est simple, le portier des Bleus n'a quasiment rien eu à faire sur cette partie, à l'exception de deux ou trois interventions aériennes. De sa cage, il a dû apprécier la belle démonstration de ses partenaires.

Djibril Sidibé (7) : une bonne performance pour le latéral droit. Bien évidemment, le défenseur de l'AS Monaco n'a pas été inquiété face à des Néerlandais trop timorés. Mais offensivement, il a été précieux malgré quelques centres ratés. Impliqué sur le premier but, il se trouve également à l'origine des deux suivants avant de délivrer une passe décisive sur la dernière réalisation de Mbappé.

Laurent Koscielny (6,5) : autant le dire tout de suite, le défenseur central de l'équipe de France n'a pas eu besoin de forcer son talent ce jeudi. Très facile dans son duel avec le pauvre Janssen, esseulé, le joueur d'Arsenal a été bon avec des relances propres.

Samuel Umtiti (6,5) : même constat pour l'ancien Lyonnais. Présent dans les duels, il a été précieux à la récupération, à l'image d'un énorme pressing réalisé sur Janssen à la fin de la première période. A son avantage dans l'utilisation du ballon, il a rendu une copie sérieuse.

Layvin Kurzawa (6) : en l'absence de Benjamin Mendy, le Parisien avait un coup à jouer en équipe de France. Malgré une belle disponibilité et quelques mouvements intéressants avec Lemar, le latéral gauche a malheureusement manqué de précision dans ses montées offensives. En défense, il n'a pas été en difficulté face à un Robben discret.

Kingsley Coman (7) : malgré un certain déchet dans ses tentatives, l'ailier du Bayern Munich a réussi de nombreuses différences pour les Bleus ce jeudi. Grâce à sa vitesse, il a été un excellent dynamiteur sur le côté et a réalisé de bonnes passes pour ses partenaires. Il doit simplement être moins brouillon et plus tranchant dans la zone de vérité. Remplacé à la 79e minute par Alexandre Lacazette (non noté).

N'Golo Kanté (7,5) : préféré à Blaise Matuidi dans l'entrejeu, le milieu de terrain de Chelsea n'a pas déçu ! Car si l'équipe de France a largement dominé les débats ce jeudi, c'est avant tout grâce au pressing haut réalisé par les hommes de Deschamps et dans cet aspect du jeu, l'ancien Caennais se régale ! Auteur de plusieurs récupérations intéressantes, il a réalisé un match plein avec un volume de jeu impressionnant.

Paul Pogba (7) : une performance correcte pour le milieu de terrain. Sans être incroyable dans son jeu et sans prendre trop de risque, il a été propre dans ses transmissions et a bien fluidifié le jeu de l'équipe de France. Auteur d'un véritable festival après l'heure de jeu, il a malheureusement manqué de lucidité face au but en perdant son duel face au gardien adverse, alors que Coman était seul devant la cage vide à côté de lui. A défaut d'être brillant, il a fait le boulot.

Thomas Lemar (8,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Antoine Griezmann (8) : la plaque tournante de l'équipe de France, c'est bien lui ! En soutien d'Olivier Giroud, l'attaquant a affiché une énorme disponibilité et a parfaitement combiné avec ses partenaires dans la création du jeu. Impliqué dans la majorité des bons coups des Bleus, il a été récompensé de ses efforts avec ce but d'un tir entre les jambes du gardien après une magnifique combinaison avec Giroud. En fin de match, il a délivré un véritable caviar à Lemar. Indispensable. Remplacé à la 87e minute par Nabil Fekir (non noté).

Olivier Giroud (6) : un match mitigé pour l'avant-centre de l'équipe de France. Sur l'ouverture du score, il a réalisé le geste juste avant une passe décisive parfaitement sentie pour Griezmann. Mais sur le reste du match, l'attaquant a été plutôt discret en étant globalement peu trouvé par ses partenaires. Remplacé à la 74e minute par Kylian Mbappé (non noté), qui a marqué son premier but en équipe de France d'une belle frappe croisée le jour de son transfert au PSG.

PAYS-BAS :

