Real : dans l'ombre des stars, l'extraordinaire Casemiro

Vainqueur de la Supercoupe d'Europe face à Manchester United (2-1) mardi, le Real Madrid a un peu plus confirmé sa suprématie sur la scène continentale. Si Zinedine Zidane marche sur l'eau, un de ses joueurs s'affirme comme un des meilleurs du monde à son poste : Casemiro.

Casemiro félicité par Marcelo après son but, mardi soir.

Si pour beaucoup, le Real Madrid est le plus grand club du monde, celui de Zinedine Zidane est en tout cas le plus fort du moment. Double vainqueur en titre de la Ligue des Champions, la Casa Blanca s'est adjugée une deuxième Supercoupe d'Europe consécutive face à Manchester United (2-1) mardi à Skopje (Macédoine). Une rencontre parfaitement maîtrisée au cours de laquelle un joueur a crevé l'écran : Casemiro (25 ans).

Face à MU, Casemiro s'est occupé de tout

C'est simple, le Brésilien a été tout simplement stratosphérique. Joueur de champ le moins «bling-bling» parmi les onze titulaires indiscutables chez les Merengue, le Sud-Américain est pourtant l'élément le plus important depuis l'intronisation de Zizou à la tête du Real, en janvier 2016, celui sur lequel tout repose dans l'entrejeu et qui parvient à équilibrer le jeu de la Maison Blanche. Face aux Red Devils, Casemiro a été dans tous les bons coups, réalisant une partition proche de la perfection.

Malgré son profil plus défensif que Toni Kroos et Luka Modric, le joueur passé par le FC Porto a été, comme très souvent, le plus dangereux offensivement. Une barre touchée à la 16e minute, le but du 1-0 (entaché d'une légère position de hors-jeu) à la 24e minute, Casemiro était partout. C'est le Madrilène qui a le plus tenté (3 tirs) et qui a réussi le plus de tacles (5). Avec 93,4% de passes réussies, il arrive en deuxième position dans ce domaine derrière son partenaire allemand parmi ceux qui en ont tenté plus de 60.

Le facteur X de Zidane... et de Tite ?

Une prestation XXL qui n'a pas manqué d'être soulignée en Espagne. «Le Roi des finales» , titrait même Marca à l'issue de la rencontre. En effet, il faut rappeler que c'est l'Auriverde qui a également débloqué la finale de la dernière C1 face à la Juventus Turin (4-1) d'une frappe monumentale qui n'avait laissé aucune chance à Gianluigi Buffon, sonnant le début de la fin pour la Vieille Dame.

A l'orée d'une saison encore plus excitante que les précédentes, au cours de laquelle les hommes du club royal vont tenter de défendre leur titre en Liga et réaliser l'exploit d'enchaîner avec une troisième Ligue des Champions consécutive, Casemiro apparaît comme la pierre angulaire du schéma de Zidane. A lui de montrer qu'il peut poursuivre son incroyable progression et briguer une place de titulaire avec le Brésil lors de la Coupe du monde en Russie dans moins d'un an.

