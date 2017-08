Top Déclarations : Macron valide l'arrivée de Neymar, Tapie tape sur le Qatar, Ronaldo répond aux insectes... Damien Da Silva - Top Declarations, Mise en ligne: le 05/08/2017 à 09h01 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, Macron valide l'arrivée de Neymar, Tapie tape sur le Qatar, Ronaldo répond aux insectes, Tebas menace le PSG, Sarkozy sous le charme de Pastore, Griezmann prend un petit pastaga… Découvrez les phrases choc de la semaine. Même Emmanuel Macron apprécie l'arrivée de Neymar au PSG. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Emmanuel Macron - «Neymar au PSG ? C'est l'attractivité. Oui c'est une bonne nouvelle. (A Nasser Al-Khelaïfi) Félicitations, j'ai compris qu'il y avait de bonnes nouvelles» (Visite, le 03/08/2017) Même le Président de la République, pourtant supporter de l'Olympique de Marseille, a validé le recrutement de Neymar par le Paris Saint-Germain. 2. Bernard Tapie - «Le Qatar, pfff... Ce n'est pas la plus belle carte de visite qui soit. Un club qui peut mettre 220 millions pour acheter un joueur qui va ensuite lui coûter 60 millions par an, ça change totalement la donne. On est quand même un peu tombé sur la tête. On n'est plus dans le raisonnable, ni dans le rationnel. Ou alors il faudrait qu'ils fassent un championnat entre eux, ceux qui ont du pétrole» (La Provence, le 03/08/2017) Si l'ancien président de l'Olympique de Marseille a salué l'arrivée de Neymar en Ligue 1, il a aussi profité de l'occasion pour envoyer un tacle au propriétaire du Paris Saint-Germain. 3. Cristiano Ronaldo - «Ce qui dérange les gens est ma lumière. Les insectes attaquent seulement les lumières qui brillent» (Instagram, le 01/08/2017) Pour répondre à ses détracteurs après sa mise en examen pour fraude fiscale, l'attaquant du Real Madrid a utilisé une formule étonnante et imagée. 4. Javier Tebas - «On ne veut pas participer à une tricherie financière. Notre but ? Que Paris soit sanctionné par l'UEFA sur le terrain sportif et qu'il arrête d'avoir des revenus fictifs qui peuvent amener l'Union européenne à décider d'importantes sanctions économiques qui paralyseraient son activité» (L'Equipe, le 03/08/2017) Le président de la Liga ne digère décidément pas le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain ! Mettant sa menace à exécution, il n'a d'ailleurs pas accepté le paiement de la clause libératoire du Brésilien... C'est le FC Barcelone qui l'a validé. 5. Nicolas Sarkozy - «Javier Pastore, c'est la définition du talent. Un artiste. Il n'est pas dribbleur comme Mbappé, ni buteur comme Cavani, ni même centreur comme Di Maria. Il est Pastore. Un dynamiteur de lignes par des obliques. Il n'y a pas un joueur comme lui dans le monde. Il voit avant les autres. Son intelligence de jeu est extraordinaire. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Comment ne pas aimer un tel joueur» (France Football, le 02/08/2017) Grand fan du Paris Saint-Germain, l'ancien Président de la République a déclaré sa flemme au meneur de jeu parisien Javier Pastore. Il devrait également apprécier un Brésilien qui vient d'arriver... 6. Jean-Michel Aulas - «Aulas perd son sang-froid ? Pas du tout, il remet en place avec humour les twittos égarés et confirme que le boss est de retour pour emmener l'OL le plus haut possible» (Twitter, le 01/08/2017) A sa manière, le président de l'Olympique Lyonnais a justifié son comportement sur le réseau social Twitter. Pas sûr que ce soit la meilleure manière de défendre les intérêts de son club. 7. Pierre Ménès - «La plainte du Barça contre le PSG a des chances d'aboutir ou Paris peut être tranquille de ce côté-là ? C'est du pipi de chat ! Ils vont porter plainte après avoir pris le pognon ou avant ? Je demande. Au pire ils ont qu'à faire arbitrer le transfert par l'Allemand» (Twitter, le 30/07/2017) Le consultant de Canal + s'est bien marré devant les menaces réalisées cette semaine envers le Paris Saint-Germain pour Neymar. Et le patron du PSG Nasser Al-Khelaïfi semble extrêmement serein sur ce sujet puisqu'il a conseillé aux anxieux de se reposer et de boire un café. 8. Charles Biétry, à propos de Marcelo Bielsa - «J'ai passé trois jours à suivre l'entraînement. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. C'est très, très étonnant. Et pourtant, j'en ai vu des entraîneurs. Je croyais que sa réputation était un peu exagérée. Eh bien, non. Ses entraînements sont absolument passionnants. L'implication des joueurs est extraordinaire. Ils sont subjugués par Bielsa. C'est une équipe qui ne va pas jouer comme les autres, c'est sûr» (La Voix du Nord, le 30/07/2017) Malgré sa grande carrière, l'actuel dirigeant de Lille a été vivement impressionné par les méthodes du technicien argentin. Il n'est pas le premier... 9. Bruno Génésio - «Ce qui me gêne parfois, c'est la différence de traitement entre un entraîneur reconnu et moi. S'il réussit, c'est grâce à lui et s'il échoue, c'est lié à des circonstances. Si je réussis, c'est lié aux joueurs talentueux que j'ai et si on perd, c'est de ma faute... Mais, derrière, il y a du travail» (L'Equipe, le 01/08/2017) Trop souvent critiqué injustement à son goût, le coach de l'Olympique Lyonnais a poussé un coup de gueule. Pas sûr que ce soit suffisant pour faire taire ses détracteurs. 10. Antoine Griezmann - «Oh, qui veut un petit pastaga, les mecs ? Oh, allez l'OM ! Oh, fraté !» (Instagram, le 30/07/2017) Avec l'accent marseillais, le buteur de l'Atletico Madrid s'est lâché au moment de prendre l'apéritif. Dommage pour l'OM, à la recherche d'un grand attaquant, l'international français est hors d'atteinte... C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS