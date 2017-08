Ligue des Champions : Nice condamné à l'exploit face à l'Ajax, présentation et compositions probables

Accroché à l'aller (1-1), Nice va devoir sortir le grand jeu face à l'Ajax Amsterdam, ce mercredi (20h45) à l'occasion du match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une partie cruciale à laquelle ne participera pas la star azuréenne Mario Balotelli, forfait sur blessure.

Plea va tenter de faire oublier Balotelli à Amsterdam.

Nice deviendra-t-il le onzième club français à disputer une phase finale de Ligue des Champions ? Il est permis d'y croire. Mais pour cela, le récent 3e de Ligue 1 a encore un long chemin à parcourir.

Accrochés à l'aller (1-1), les Aiglons ne se présentent pas dans les meilleures conditions à Amsterdam, ce mercredi (20h45), pour y affronter l'Ajax lors de la manche retour du 3e tour préliminaire. Mais avec les Niçois, tout reste possible.

Favre et Le Marchand optimistes

En tout cas, Lucien Favre y croit dur comme fer. Le Suisse se veut optimiste avant ce choc. «Tout est possible. Je pense qu'on a fait un bon match chez nous, notamment en première période, car on s'est créé des occasions. Eux aussi, mais on en a eu autant qu'eux. A nous de répéter la même prestation à l'extérieur, mais ce sera encore plus difficile ici» , a indiqué le coach azuréen en conférence de presse.

Même son de cloche pour Maxime Le Marchand, dont le rêve de disputer la C1 reste intact. «L'état d'esprit est le même qu'au match aller, au minimum. Nous savons ce qu'il faut mettre en place pour aller chercher cette qualification. Il y aura une belle ambiance, avec nos supporters qui se sont déplacés en nombre. On a envie de tout donner pour passer» , a assuré le défenseur français.

Un match à double tranchant

Malgré le positivisme qui caractérise les Niçois, la tâche sera très ardue pour le Gym. Face au finaliste malheureux de la dernière Ligue Europa, il faudra livrer un match de très, très haute volée, d'autant plus que la superstar Mario Balotelli, habituée à ce genre de rencontres, a été contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure à la cuisse contractée lors de la première manche.

Pour les Sudistes, ce match a un autre enjeu. En cas de qualification pour les barrages, où il pourrait retrouver Liverpool, Naples ou le FC Séville, Nice pourrait accélérer son mercato et tenter de convaincre plus facilement ses cibles potentielles, parmi lesquelles Wesley Sneijder. On l'a bien compris, ce duel face à l'Ajax vaut son pesant d'or. Aux Niçois de sortir le grand jeu pour espérer rejoindre Monaco et le Paris Saint-Germain dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Les compositions probables :

Ajax Amsterdam : Onana - Veltman, Sanchez, De Ligt, Viergever - Van de Beek, Schöne, Ziyech - Kluivert, Dolberg, Younes.

Nice : Cardinale - Souquet, Dante, Le Marchand, Sarr - Eysseric, Koziello, Seri, Lees-Melou - Srarfi, Plea.

Selon vous, Nice peut-il se qualifier pour les barrages de la C1 en écartant l'Ajax Amsterdam ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...