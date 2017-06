PSG : l'incroyable revirement de situation pour Motta, tout proche d'un départ !

Annoncé à deux doigts de prolonger avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Thiago Motta ne devrait finalement pas poursuivre son aventure avec le club de la capitale. La faute à un revirement de situation totalement incroyable dans la journée de jeudi.

Thiago Motta s'éloigne de Paris...

La prolongation de Thiago Motta au Paris Saint-Germain semblait actée. Le président Nasser Al-Khelaïfi et l'entraîneur Unai Emery s'étaient publiquement exprimés en faveur d'un nouveau contrat pour l'Italien. Et jeudi midi, un accord oral avait même été trouvé entre les deux parties pour une année supplémentaire en tant que joueur, puis une reconversion automatique de deux ans comme entraîneur des jeunes.

Mais coup de tonnerre ! Ce contrat ne sera probablement jamais signé. A la surprise générale, le joueur de 34 ans se trouve désormais tout proche de quitter le club de la capitale après une belle aventure de 5 années.

C'est fini à «90%»

Dans les colonnes du quotidien L'Equipe ce vendredi, l'agent de Motta, Alessandro Canovi, a quasiment annoncé la fin de l'histoire entre son client et le vice-champion de France. «A 90% c'est fini, l'aventure de Thiago au PSG va s'achever aujourd'hui, date de la fin de son contrat actuel», a confié le représentant transalpin.

Pourquoi un tel retournement de situation ? Un accord avait été pourtant trouvé jeudi matin avec le directeur sportif Antero Henrique, mais les derniers détails négociés à ce moment-là n'auraient pas figuré dans la proposition écrite du PSG l'aprés-midi selon la radio Europe 1. Furieux, Motta aurait demandé à son agent de rentrer à Barcelone, son lieu de vacances !

Une décision d'Henrique ?

Mais comment expliquer une telle attitude de la formation francilienne ? Al-Khelaïfi et Emery comptaient clairement sur Motta, mais ce n'était visiblement pas le cas d'Henrique. Le dirigeant portugais ne verrait plus un rôle important à l'Italien dans l'avenir, au moins sportif, de l'équipe. Ce dossier n'est pas encore bouclé, mais le joueur, très agacé, a prévu de repartir lui aussi en Catalogne ce vendredi. Si le PSG ne s'active pas, on ne devrait plus revoir le milieu sous les couleurs parisiennes...

