Montpellier : Louis Nicollin n'est plus...

Victime d'un malaise cardiaque, Louis Nicollin est décédé ce jeudi le jour de ses 74 ans. Transporté dans un état critique à l'hôpital Carémeau de Nîmes, le mythique président de Montpellier n'a pu être réanimé.

Louis Nicollin s'en est allé à 74 ans.

Le football français est en deuil. Deux jours seulement après le décès brutal de Stéphane Paille, le jour de ses 52 ans, Louis Nicollin nous a également quittés. Victime d'un malaise cardiaque dans un restaurant de Garons (Gard), le président de Montpellier, qui fêtait ce jeudi ses 74 ans, est décédé à 18h après avoir été transporté à l'hôpital Carémeau de Nîmes. Le MHSC a officialisé la nouvelle sur son compte Twitter.

Louis Nicollin, l'homme du MHSC

Né à Valence le 29 juin 1943, celui qu'on surnommait «Loulou» a fait fortune en reprenant l'entreprise familiale de collecte de déchets. A seulement 31 ans, en 1974, l'ambitieux Louis décidait de reprendre le Montpellier Paillade Club, qui gravissait en seulement huit années tous les échelons du football français, passant de la Division Honneur à la D1.

Personnage haut en couleur, Nicollin n'a cessé de se donner corps et âme pour son joyau, avec lequel il obtient le titre de champion de France de D2 en 1987 puis la Coupe de France en 1990. Rebaptisé «Montpellier Hérault Sport Club» en 1989, le club du sud de la France n'avait alors pas encore écrit la plus belle page de son histoire.

2012, l'apogée

Car en 2012, le MHSC réalisait un des plus exploits les plus retentissants du football français. Face au Paris Saint-Germain de Carlo Ancelotti, Olivier Giroud, Younès Belhanda et Vitorino Hilton offraient à Nicollin le Graal en décrochant le seul et unique titre de champion de France de l'histoire de Montpellier.

Moins en vue depuis quelques années, laissant l'essentiel des affaires à son fils, Laurent, «Loulou» a finalement tiré sa révérence ce jeudi après 43 années de règne. Une chose est sûre, le football français se souviendra très longtemps d'un homme aussi cru qu'attachant.

Louis Nicollin en compagnie du regretté Georges Frêche, maire de Montpellier entre 1977 et 2004, fêtant la montée en D1 après une victoire à Saint-Etienne (1-0) en 1981

Deux jours après Stéphane Paille (à gauche), Louis Nicollin laisse le football français et Eric Cantona (à droite) en pleurs

Pour fêter le titre de champion en 2012, Louis Nicollin avait promis de réaliser une folie capillaire avec une crête aux couleurs du MHSC

Louis Nicollin laisse derrière lui son musée du sport, où plus de 5 000 maillots sont soigneusement conservés