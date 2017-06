Lyon : Aulas annonce la couleur pour le mercato ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 16/06/2017 à 13h17 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En marge de la présentation de Fernando Marçal ce vendredi, Jean-Michel Aulas a évoqué la suite du mercato de l'Olympique Lyonnais. Et le président des Gones ne manque pas d'ambitions puisqu'il promet un recrutement important grâce à une enveloppe conséquente. Aulas est très optimiste pour le mercato de l'OL L'Olympique Lyonnais a accueilli sa première recrue. Jeudi soir, le club rhodanien a officialisé l'arrivée de Fernando Marçal (28 ans) pour 4,5 millions d'euros. En marge de la présentation du latéral gauche arrivé en provenance de Benfica, après un prêt à Guingamp, Jean-Michel Aulas a balayé l'actualité mercato de l'OL ce vendredi. Marçal, «première recrue d'une longue série» Très satisfait de sa première prise, le patron des Gones se montre ambitieux. «Fernando Marçal est la première recrue d'une longue série à venir. Ça ne fait que commencer» , a assuré JMA. Au moins deux autres renforts sont attendus en défense. «Pour renforcer une défense un peu plus perméable que les années précédentes, on a l'ambition de renforcer le côté droit aussi et l'axe central. C'est une volonté déterminée et pas opportuniste» , a-t-il précisé. Et l'OL aura les moyens de ses ambitions. «Cette saison, on a le plus fort budget d'investissement qu'il n'y a jamais eu» , a lancé Aulas. Avec le départ de Corentin Tolisso au Bayern Munich pour 41,5 M€ (+ 6 M€ de bonus éventuels), les Gones ont fait rentrer de l'argent frais dans les caisses. De plus, le départ d'Alexandre Lacazette peut encore gonfler l'enveloppe mercato. Même si le buteur lyonnais n'est pas encore parti, comme l'a précisé son président. Lacazette, une question «embêtante» «Aujourd'hui, la question du départ d'Alexandre est embêtante, lâche Aulas. S'il a envie de tenter l'aventure, il faut qu'il y ait des propositions qui lui correspondent. Pour le moment, je n'en ai pas d'autres. Je ne sais pas s'il a envie de partir.» Une proposition de 57 millions d'euros d'Arsenal était pourtant évoquée ces derniers jours. Le président lyonnais peut aussi tenter de faire grimper les enchères, même s'il aimerait bien le conserver. «Il n'y aura pas de feuilleton Lacazette. Il devait partir, il avait un bon de sortie. Tolisso est parti. Il a profité d'une situation, il ne le doit qu'à lui-même. Est-ce que Alexandre aura des offres de club qui lui correspondent, je ne sais pas du tout. Les deux hypothèses sont envisageables. On a besoin de lui pour aller au niveau des objectifs qu'on a indiqués», a ajouté le boss de l'OL. Lyon veut absolument Traoré, Ghezzal va partir En attendant, un autre avant-centre est attendu et le dossier Bertrand Traoré (21 ans) avance. «On veut absolument faire l'opération. On s'est récemment déplacés à Chelsea. Les contacts sont très avancés, mais beaucoup de clubs intéressés, comme pour Marçal. On ne lésinera pas sur les moyens à mettre en oeuvre pour qu'il vienne» , a assuré le patron des Gones, alors que les discussions avec Chelsea ont bien avancé et que les derniers détails concerneraient les bonus accompagnant l'indemnité de transfert. Un ailier est également recherché pour remplacer Rachid Ghezzal, dont le départ en fin de contrat est acté. «Il faudra le remplacer. On a décidé de ne pas donner suite à sa demande de prolongation» , a indiqué Aulas. Il a aussi précisé que Maciej Rybus «n'est pas condamné à partir» malgré ses envies de départ, que l'OL compte sur Sergi Darder et Jordan Ferri, et que Clément Grenier peut avoir sa chance s'il souhaite rester après son prêt à l'AS Rome. Que vous inspirent les propos d'Aulas ? Supporters lyonnais, êtes-vous confiants pour le mercato de l'OL ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





