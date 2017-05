Equipe de France : Benzema sort la sulfateuse contre Valbuena !

Alors que Mathieu Valbuena s'est dit prêt à rejouer en équipe de France avec Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid charge violemment le Lyonnais. Le Merengue critique l'attitude du milieu de l'OL et dénonce des mensonges dans l'affaire de la sextape.

Benzema avec Valbuena chez les Bleus, une image bien lointaine

«Tu peux me faire jouer avec n'importe qui. (…) J'ai déposé plainte contre X parce qu'on ne me fait pas chanter. Mais, si j'avais su qu'il y avait Karim, j'aurais d'abord réglé ça avec lui.» Il y a quelques jours, Mathieu Valbuena (32 ans) se disait prêt à rejouer en équipe de France avec Karim Benzema (29 ans) alors que les deux hommes n'ont plus été convoqués depuis le début de l'affaire de la sextape. Mais l'attaquant du Real Madrid, lui, n'est visiblement pas prêt à lui pardonner.

«Il a pété les plombs ou quoi !»

Dans une interview accordée à L'Equipe, Benzema se lâche et évoque sans langue de bois cette affaire, qu'il qualifie de «mascarade» . «On ne sait pas la vérité. En plus, quand je l'entends dire maintenant qu'il est prêt à rejouer avec moi, qu'il ne m'en veut pas... Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez lui !» , lance le Madrilène. Celui-ci reproche notamment à Valbuena son changement d'attitude publique depuis le début de l'affaire.

«A l'entendre au départ, je suis une racaille, je l'ai menacé, je lui ai fait peur, tout ce que tu peux inventer… Et là, il veut rejouer avec moi !» , s'étonne le Merengue. «Il dit qu'il n'aurait pas porté plainte s'il avait su que j'étais mêlé à cette histoire. Mais il se fout de la gueule du monde. Il a pété les plombs ou quoi !» , poursuit-il. Et à lire la suite de l'interview, on comprend que Benzema n'a sans doute aucune intention de rejouer avec le milieu offensif de l'OL.

«Il me rend fou à continuer de mentir !»

«Moi, ça fait plus d'un an et demi que je suis son pire ennemi, un mauvais exemple, un voyou, que je dois me faire sanctionner, qu'on me traine dans la boue, qu'on salit mon nom et ma famille. Ça fait presque deux ans qu'on m'interdit de voir mon meilleur ami (Karim Zenati), sinon on va en prison, et lui, c'est tranquille. Mais il faut qu'il arrête ses conneries !» , lance l'homme aux 81 sélections.

L'avant-centre du Real dénonce même des mensonges de la part du Lyonnais. «Il me rend fou à continuer de mentir ! Tout ça vient de lui, cette affaire de sextape. Il avait juste à dire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Derrière, il n'y aurait pas eu tout ça. Il continue à jouer sur plusieurs tableaux» , continue Benzema. Autant dire que revoir les deux hommes ensemble sous le maillot des Bleus paraît impossible. Et, pour le moment, Didier Deschamps, n'en veut même pas un seul.

Que vous inspirent les propos de Benzema sur Valbuena ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...