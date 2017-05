Top Déclarations : Riolo démonte le "guignol Evra", Mourinho se paie Arsenal, Ménès n'en peut plus de Verratti... Youcef Touaitia - Top Declarations, Mise en ligne: le 13/05/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Riolo cartonne le «guignol Evra», Mourinho se paie subtilement Arsenal, Verratti exaspère Ménès et Leca, Aulas a cru à la remontadajax, Ramos règle ses comptes avec l'Atletico… Découvrez les phrases choc de la semaine. Evra a eu les oreilles qui sifflent cette semaine. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Daniel Riolo – «Evra ne fera jamais taire personne. C'est un guignol, et il n'effacera jamais la honte qu'il a infligée au football français tout entier. Dire qu'il fait taire les rageux parce qu'il met un pauvre but... Ce type est un guignol fini qui n'a pas d'humour, qui n'est pas intelligent, qui traîne la honte de tout le football français sur une Coupe du monde» (RMC, le 08/05/2017) L'éditorialiste a cartonné Evra qui n'avait pas hésité à critiquer de nombreux consultants, dont Christophe Dugarry, ces derniers jours. 2. José Mourinho – «Les supporters d'Arsenal sont heureux et je suis content pour eux. C'est la première fois que je quitte Highbury ou l'Emirates et qu'ils sont contents. Avant, ils pleuraient, ils marchaient la tête basse. Aujourd'hui, ils chantent et font tourner leurs écharpes. C'est bien pour eux» (Médias britanniques, le 08/05/2017) L'entraîneur de Manchester United a visiblement du mal à digérer son premier revers face à Arsène Wenger (0-2) dimanche dernier. 3. Pierre Ménès – «Verratti a quand même un problème de comportement. Il nous gonfle avec son agent. 'Je veux partir, je veux Neymar, je vais à Monte-Carlo'. Il nous saoule. Qu'il soit bon sur le terrain et qu'il arrête de nous gonfler» (Canal Football Club, le 08/05/2017) Les multiples sorties de l'agent de l'Italien ont fini par lasser beaucoup de monde… 4. Jean-Louis Leca - «Je suis dégouté. Je vois Blaise qui se fait mal. Je vais le voir pour le relever. Marco Verratti joue vite, il frappe et marque» (Canal + Sport, le 06/05/2017) Le gardien bastiais, qui prenait des nouvelles de Blaise Matuidi après un choc dans la surface, n'a pas apprécié que Marco Verratti profite de la situation pour marquer. 5. Jean-Michel Aulas – «L'objectif sera rempli par une 21ème qualification en UEFA de suite et surtout par la remontadajax de jeudi» (Twitter, le 06/05/2017) Fail : les Gones n'ont pas réussi leur mission, s'imposant sur le score de 3-1 face à l'Ajax. Insuffisant... 6. Sergio Ramos – «On dirait que nous avons tous grandi à Beverly Hills et avec un compte courant de plus de 40 'plaques'. Mais ici aussi, il y a des gens issus des quartiers, avec des valeurs et des principes. L'important, c'est le terrain, à onze contre onze, et on verra ce qui arrive. Le reste, les campagnes, les tweets, tout est respectable mais cela ne change rien pour nous. Nous allons garder nos valeurs, notre humilité et notre sens du sacrifice» (Conférence de presse, le 09/05/2017) «Humilité, effort, équipe, rébellion. Ils ne peuvent pas comprendre» , a twitté l'Atletico Madrid avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions. De quoi sérieusement agacer le capitaine du Real Madrid. 7. Gabi – «Nous avons réalisé une première période merveilleuse. Mais une action magique de Benzema a brisé notre rêve» (Zone mixte, le 10/05/2017) Le capitaine de l'Atletico Madrid a assisté impuissant au festival du Français sur le but d'Isco, qui a tué tout suspense. 8. George Weah– «J'ai la Juventus dans mon sang. Je voulais vraiment jouer pour eux mais je n'ai jamais réussi à le faire. Si j'avais pu choisir, j'aurais choisi la Juventus et pas le PSG après mon séjour à Monaco» (L'Equipe, le 09/05/2017) Même Zlatan Ibrahimovic, à qui on a souvent reproché de manquer de respect au PSG, n'a pas osé une telle sortie... 9. Anthony Lopes – «Pendant les matchs, on reçoit des piles, des briquets, des bouteilles pleines de pisse ou même des bouteilles en verre. J'ai fait pas mal de collections de briquets durant les derbys. Je me fais des petits tas et je regarde lors de quelle saison j'ai été le plus détesté (sourire)» (L'Equipe Magazine, le 06/05/2017) A priori, 2016-2017 devrait représenter un bon cru pour le Gone. 10. Patrice Evra – «Ma célébration, j'ai fait des petites pompes parce que j'aime bien le crossfit… Et parce que j'en ai encore sous le capot. (…) Mes bijoux de famille étaient lourds !» (Zone mixte, le 09/05/2017) La célébration du Marseillais après son but contre Bordeaux a fait couler beaucoup d'encre cette semaine ! C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS